شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه بعد التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلصت أسعار النفط العالمية من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس بعد صعود بأكثر من 2.5% خلال تعاملات السوق الأوروبية ، وذلك بعد صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية ،والذي تضمن توقع انخفاضا قياسيا للطلب العالمي خلال هذا العام ، لكن الأسعار لا تزال مرشحة لتحقيق مكاسب عند التسوية اليومية ،استنادا على انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعدما سجلت مخزونات الخام التجارية أول انخفاض أسبوعي خلال الأربعة أشهر الأخيرة ، مع تراجع إنتاج النفط للأسبوع السادس على التوالي.

بحلول الساعة 12:20 بتوقيت غرينتش

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.5% إلى مستوي 26.40$ ،من مستوى الافتتاح عند 26.00$، وسجل أدنى مستوي عند 25.59$ ،وسجل أعلى مستوى عند 27.09$ ، وصعد خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوي 29.85$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 29.45$ ، وسجل أدنى مستوي عند 28.90$ ،وسجل أعلى مستوى عند 30.52$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.75% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.25% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الطلب العالمي على النفط لا يزال متجها لتسجيل انخفاض قياسي فى 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

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تراجع الطلب فعليا بحوالي 25 مليون برميل فى نيسان/أبريل الماضي ،وتتوقع تراجعا بحوالي 21.5 مليون برميل يوميا فى أيار/مايو الجاري ،وبواقع 13 مليون برميل يوميا فى حزيران/يونيو ، بعد تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كوفيد 19.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 8 أيار/مايو ،على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 4.1 مليون برميل.

يعد هذا الانخفاض الأسبوعي هو الأول منذ الأسبوع المنتهي فى 17 كانون الثاني/يناير الماضي ، فى علامة إيجابية لتحسن مستويات الطلب المحلي فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة فى العالم.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بحوالي 3.5 مليون برميل ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ، بعد تخفيف قيود الحظر المرتبطة بفيروس كورونا فى بعض المدن و الولايات الأمريكية.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 300 ألف برميل ، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 11.6 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو 2019.