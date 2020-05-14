شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أسابيع قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ،التي جددت المخاوف حيال الاقتصاد الأكبر فى العالم ،وقلصت احتمالات خفض الفائدة الأمريكية إلى المنطقة السلبية ، يأتي هذا قبيل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، والتي توضح مدى تدهور سوق العمل بسبب جائحة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.4 % إلى مستوى 100.55 نقطة الأعلى منذ 24 نيسان/أبريل الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 100.19 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 100.15 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد تصريحات جيروم باول ،وبيانات شديدة القاتمة عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال نيسان /أبريل.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الأربعاء إن الاقتصادات لا تبلى بلاء حسنا بسبب فيروس كورونا ويمكن توقع المزيد من التحفيز النقدي ،وأشار إلى أن الولايات المتحدة بصدد فترة ممتدة من النمو الاقتصادي الضعيف.

وأضاف باول إن صناع السياسة قد يضطرون إلى استخدام أدوات نقدية إضافية لإخراج البلاد من المأزق الاقتصادي ،والذي أدى إلى فقد ما لا يقل عن 20 مليون وظيفة ،وتسبب فى مستوى من الألم يصعب وصفه بكلمات.

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واستبعد باول أن يكون من ضمن أدوات الاحتياطي الاتحادي اللجوء إلى أسعار الفائدة لما دون مستويات الصفر ،وقال أن رأي لجنة السياسة النقدية لم يتغير حقا بشأن أسعار الفائدة السلبية ، وأن المركزي الأمريكي لا يتطلع إلى هذا الشئ.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد حث يوم الثلاثاء مجلس الاحتياطي الاتحادي بالاعتماد على أسعار الفائدة السلبية ،وفى الأسبوع الماضي ،بدأت أسواق المال الأمريكية تسعير فرص أسعار الفائدة السلبية خلال هذا العام.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، بهدف تقييم مدي تفاقم أضرار سوق العمل لأكبر اقتصاد فى العالم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد ، المزيد من البيانات السلبية تعكس تدهور أوضاع العمالة ،وتضغط على المسؤولين الأمريكيين لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 2.500 مليون فى الأسبوع المنتهي 9 أيار/مايو من 3.169 مليون الأسبوع الأسبق.

وأدي غلق الاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام حوالي 33.5 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،ورفع معدل البطالة الأمريكية لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 14.7% فى نيسان/أبريل الماضي.