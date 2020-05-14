شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بعد التحذير الاقتصادي لرئيس البنك الفيدرالي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد التحذير الاقتصادي لرئيس البنك الفيدرالي الاتحادي بسبب جائحة فيروس كورونا ، مع استبعاده اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى المنطقة السلبية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.8% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أدنى مستوى منذ 21 نيسان/أبريل الماضي عند 327.42 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.9% ، بعد تجدد المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا ، خاصة بعد ظهور حالات جديدة فى الصين وكوريا الجنوبية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي وضعف الطلب.

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قال رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" يوم الأربعاء إن الاقتصادات لا تبلى بلاء حسنا بسبب فيروس كورونا ويمكن توقع المزيد من التحفيز النقدي ،وأشار إلى أن الولايات المتحدة بصدد فترة ممتدة من النمو الاقتصادي الضعيف.

وأضاف باول إن صناع السياسة قد يضطرون إلى استخدام أدوات نقدية إضافية لإخراج البلاد من المأزق الاقتصادي ،والذي أدى إلى فقد ما لا يقل عن 20 مليون وظيفة ،وتسبب فى مستوى من الألم يصعب وصفه بكلمات.

واستبعد جيروم باول أن يكون من ضمن أدوات البنك الفيدرالي اللجوء إلى أسعار الفائدة لما دون مستويات الصفر ،وقال أن رأي لجنة السياسة النقدية لم يتغير حقا بشأن أسعار الفائدة السلبية ، وأن المركزي الأمريكي لا يتطلع إلى هذا الشئ.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.75% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.75% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل التوقعات الاقتصادية القاتمة لرئيس البنك الفيدرالي الاتحادي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.1% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 1.9% ، فى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 نسبة 2.1% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 2.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.