شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل مكاسبه بفعل توقعات "جيروم باول" القاتمة للاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،بفعل توقعات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" القاتمة للاقتصاد الأمريكي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.25% إلى 1,719.90$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,715.89$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,711.06$.

أنهي المعدن الثمين" الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد تصريحات جيروم باول.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء إن الاقتصادات لا تبلى بلاء حسنا بسبب فيروس كورونا ويمكن توقع المزيد من التحفيز النقدي ،وأشار إلى أن الولايات المتحدة بصدد فترة ممتدة من النمو الاقتصادي الضعيف.

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تعهد باول باستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة متى اقتضت الضرورة ،ودعا إلى مزيد من الإنفاق المالي لاحتواء الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

واستبعد جيروم باول أن يكون من ضمن أدوات الاحتياطي الاتحادي اللجوء إلى أسعار الفائدة لما دون مستويات الصفر ،وقال أن رأي لجنة السياسة النقدية لم يتغير حقا بشأن أسعار الفائدة السلبية ، وأن المركزي الأمريكي لا يتطلع إلى هذا الشئ.

قلصت تلك التصريحات أيضا من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية إلى المنطقة السلبية ، بالرغم من إلحاح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على تنفيذ هذا الأمر ، وتلك النقطة لا تصب فى صالح أسعار الذهب ، لذلك تبدو المكاسب محدودة حتى تلك اللحظة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 8.48 طن متري، فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1092.14 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.