شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز بأكثر من 2.5% استنادا على انحسار مخاوف المعروض فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2.5% بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليواصل الخام الأمريكي مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ،استنادا على انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعدما سجلت مخزونات الخام التجارية أول انخفاض أسبوعي خلال الأربعة أشهر الأخيرة ، مع تراجع إنتاج النفط للأسبوع السادس على التوالي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.5% إلى مستوي 26.65$ ،من مستوى الافتتاح عند 26.00$، وسجل أدنى مستوي عند 25.59$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.7% إلى مستوي 30.24$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 29.45$ ، وسجل أدنى مستوي عند 28.90$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.75% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.25% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

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أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 8 أيار/مايو ،على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 4.1 مليون برميل.

يعد هذا الانخفاض الأسبوعي هو الأول منذ الأسبوع المنتهي فى 17 كانون الثاني/يناير الماضي ، فى علامة إيجابية لتحسن مستويات الطلب المحلي فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة فى العالم.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بحوالي 3.5 مليون برميل ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ، بعد تخفيف قيود الحظر المرتبطة بفيروس كورونا فى بعض المدن والولايات الأمريكية.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 300 ألف برميل ، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 11.6 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو 2019.