- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز بأكثر من 2.5% استنادا على انحسار مخاوف المعروض فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2.5% بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليواصل الخام الأمريكي مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ،استنادا على انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعدما سجلت مخزونات الخام التجارية أول انخفاض أسبوعي خلال الأربعة أشهر الأخيرة ، مع تراجع إنتاج النفط للأسبوع السادس على التوالي.
ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.5% إلى مستوي 26.65$ ،من مستوى الافتتاح عند 26.00$، وسجل أدنى مستوي عند 25.59$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.7% إلى مستوي 30.24$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 29.45$ ، وسجل أدنى مستوي عند 28.90$.
عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.75% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.25% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.
أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.7 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 8 أيار/مايو ،على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 4.1 مليون برميل.
يعد هذا الانخفاض الأسبوعي هو الأول منذ الأسبوع المنتهي فى 17 كانون الثاني/يناير الماضي ، فى علامة إيجابية لتحسن مستويات الطلب المحلي فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة فى العالم.
وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بحوالي 3.5 مليون برميل ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ، بعد تخفيف قيود الحظر المرتبطة بفيروس كورونا فى بعض المدن والولايات الأمريكية.
وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 300 ألف برميل ، فى سادس انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 11.6 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يقفز بأكثر من 2.5% استنادا على انحسار مخاوف المعروض فى الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.