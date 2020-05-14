شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 5 أسابيع والأنظار على تصريحات "أندور بيلي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية بعد تقلص احتمالات الفائدة السلبية ، هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، تصريحات محافظ البنك المركزي البريطاني أندور بيلي ، بحثا عن دلائل جديدة تخص مستقبل السياسة النقدية البريطانية.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2121$ الأدنى منذ 7 نيسان/أبريل الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2229$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2241$.

فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بعدما طغي تأثير حركة العملة الأمريكية ، على بيانات أقل سوءاً عن انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من هذا العام.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بصدد ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 100.44 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تأتي تلك العمليات بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول ، والتي قلصت احتمالات خفض الفائدة الأمريكية إلى المنطقة السلبية.

قال جيروم باول يوم الأربعاء أن رأي لجنة السياسة النقدية لم يتغير حقا بشأن أسعار الفائدة السلبية ، وأن المركزي الأمريكي لا يتطلع إلى هذا الشئ.

بحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش يتحدث محافظ البنك المركزي البريطاني "أندور بيلي " فى ندوة عبر الانترنت ، عن تطورات الأوضاع الاقتصادية فى ظل جائحة فيروس كورونا ، ومن المرجح أن تتضمن التصريحات دلائل جديدة تخص مستقبل السياسة النقدية البريطانية.