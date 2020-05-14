شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في ستة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم حزيران/يونيو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.08% لتتداول عند مستويات 25.54$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 25.56$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 25.29$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تموز/يوليو القادم 0.60% لتتداول عند 29.34$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 29.52$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 29.19$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% مقارنة بالافتتاحية عند 100.29، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 100.24.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في التاسع من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 669 ألف طلب إلى 2,500 ألف طلب مقابل 3,169 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 2,453 ألف طلب إلى 25,100 ألف طلب مقابل 22,647 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 3.1% مقابل 2.3% في آذار/مارس، وعقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالأمس بأنه "على الرغم من أن الاستجابة الاقتصادية كانت في الوقت المناسب وكبيرة بشكل مناسب، إلا أنها قد لا تكون الفصل الأخير، بالنظر إلى أن الطريق أمامنا غير مؤكد للغاية ويخضع لمخاطر كبيرة".

كما حذر باول من كون الركود الاقتصادي المحتمل قد يكون أعمق وأطول بدون تحفيز مالية إضافية، الأمر الذي حد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وبالأخص مع عدم اليقين الذي تشهده الأسواق حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا مسبقاً، ما قد يؤدي لحدوث موجة ثانية محتمله لتفشي الفيروس القاتل مع إعادة الفتح.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الأسبوع الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.18 مليون ولقي 287,525 شخص مصرعهم في 215 دولة.

Advertisements

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر عجز 0.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في السابع من أيار/مايو مقابل فائض 4.6 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 4.1 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 531.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 11% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 3.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أيضا أعلى 9% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 3.5 مليون برميل، بينما لتعد المخزونات 16% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي أفادت المنظمة من خلاله بتوقعاتها بتراجع الطلب العالمي على النفط بواقع 9.07 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري 2020 في ظلال التباطؤ الاقتصادي الناجم من تفشي فيروس كورونا، مع الإفادة بأن العالم يشهد صدمة غير مسبوقة في الطلب على النفط وأنه من المحتمل أن يكون التراجع الأكبر خلال الربع الثاني من هذا العام.

كما تطرق تقرير منظمة أوبك بالأمس لكون المعروض النفطي من خارج المنظمة قد ينخفض بواقع 3.5 مليون برميل يومياً خلال 2020، مع الإفادة بأن المنتجين في الولايات المتحدة سوف يخفضون إنتاجهم النفطي بواقع 1.5 مليون برميل يومياً على الأقل خلال الربع الثاني وأن جميع المنتجين خارج أوبك بلس أعلنوا حتى الآن عن خفض للإنتاج النفطي بواقع 3.6 مليون يومياً.

ويذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت في مطلع هذا الأسبوع عن عزمها تعزيز خفض إنتاجها من النفط بصورة طوعية خلال حزيران/يونيو، مع توجه المملكة لضخ أقل من 7.5 مليون برميل يومياً وذلك يعد تراجع بواقع 1 مليون برميل عن الهدف الرسمي للمملكة لاتفاق أبوبك بلس الأخير عند 8.5 مليون برميل، ويذكر أن اتفاق أوبك بلس الذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع هذا الشهر يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً.

وأعلنت كل من الأمارات العربية المتحدة والكويت أيضا الاثنين عن عزمهم خفض إنتاجهم النفطي بشكل طوعي عن هدفهم الرسمي في اتفاق أوبك بلس، حيث تعتزم الإمارات خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يومياً وتعتزم الكويت خفض الإنتاج بواقع 80 ألف برميل يومياً، بخلاف ذلك، تابعنا التقرير التي تطرقت لكون مخزونات النفط لدي الصين تراجعت بنحو 9.5 مليون برميل في نيسان/أبريل بعد أن ارتفعت بنحو 161 مليون برميل في الربع الأول.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 33 منصة لإجمالي 292 منصة، لتعكس ثامن تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 396 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها منذ أيلول/سبتمبر 2009، مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من النصف في نحو شهرين.