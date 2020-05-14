أرامكو : وزارة الطاقة ستعلن تفاصيل اكتشاف الحقلين الجديدين بعد المراجعة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:41 مساءً, 14 مايو 2020 م المناطق - الرياض أوضحت شركة أرامكو السعودية بشأن ما ورد في تقريرها الأوليّ للربع الأول من العام 2020، من اكتشاف حقلین جدیدین خلال الربع الأول من عام 2020م، بأن وزارة الطاقة ستقوم بالإعلان عنهما بالتفصيل بعد مراجعة بيانات الاكتشاف حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح المرعية في هذا الخصوص.

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