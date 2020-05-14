شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي قرب مستوى 0.6407 ولا يزال فوقه، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية ننتظر أن تساهم بدفع السعر لاستئناف الارتفاع.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 0.6407، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ باختراق 0.6525 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 0.6685.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6400 والمقاومة 0.6530

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد