شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت اختراقاً واضحاً لمستوى 29.80 ويستقر فوقه الآن، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع والتوجه لزيارة مستوى 32.20 كهدف إيجابي أول.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 29.80 والثبات دونه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 27.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 29.00 والمقاومة 31.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد