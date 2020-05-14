شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر النفط صعوداً ليبدأ اختبار المقاومة المحورية 26.70، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لزيارة مستوى 28.60 بشكل مباشر.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجّحاً بقية اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد ليتجه نحو مناطق 24.50 مبدئياً.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد