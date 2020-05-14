شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر النفط صعوداً ليبدأ اختبار المقاومة المحورية 26.70، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لزيارة مستوى 28.60 بشكل مباشر.
لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجّحاً بقية اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد ليتجه نحو مناطق 24.50 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 28.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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