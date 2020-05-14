شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب عند مستوى 1719.00 دون أن يتمكّن من اختراقه حتى الآن، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 الدعم الإيجابي للسعر، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تستهدف مستويات 1747.43 ثم 1785.00 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1678.45 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1745.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد