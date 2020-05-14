شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار نحو الأسفل ليتحرك دون حاجز 1.2200 الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.2093، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستويات 1.2304 و1.2380.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2130 والمقاومة 1.2305

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط