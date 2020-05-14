شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار الضغط على الدعم المحوري 1.0790، وكما أشرنا صباحاً، تأكيد كسر هذا المستوى سيفعّل سيناريو الاتجاه الهابط للتوجه نحو تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.0700 وتمتد إلى 1.0640.

بالمقابل، اختراق المقاومة 1.0840 سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي جديدة تستهدف مناطق 1.0966 مبدئياً.

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وحتى الآن، لا يزال موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يتمكن السعر من تأكيد اختراق أحد المستويات المذكورة أعلاه وتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير