شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار الضغط على الدعم المحوري 1.0790، وكما أشرنا صباحاً، تأكيد كسر هذا المستوى سيفعّل سيناريو الاتجاه الهابط للتوجه نحو تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.0700 وتمتد إلى 1.0640.
بالمقابل، اختراق المقاومة 1.0840 سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي جديدة تستهدف مناطق 1.0966 مبدئياً.
وحتى الآن، لا يزال موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يتمكن السعر من تأكيد اختراق أحد المستويات المذكورة أعلاه وتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 14-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.