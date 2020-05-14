شكرا لقرائتكم خبر عن "اورنچ مصر" تساند ألاف الأسر بالمواد الغذائية والمطهرات بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت "اورنچ مصر" مبادرة جديدة للتكفل بإطعام آلاف الأسر في شهر رمضان بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار مجموعة من المبادرات التي تعمل الشركة على تنفيذها في إطار مسؤوليتها المجتمعية وضمن جهودها المستمرة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها مصر بسبب فيروس كورونا وتداعيات الوباء على نشاط الأعمال وضرره الخاص على العمالة غير المنتظمة، ولذا قررت "اورنچ مصر" تخصيص جزء من الدعم لهذه الفئة المتضررة كي تواصل بذلك الجهود التي بدأتها قبيل شهر رمضان لمساندة الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا بكل ما يلزم لعبور الأزمة.

ولأن مواد التنظيف والتعقيم أصبحت ضرورية للغاية في هذه الظروف، خاصة وأنها أصبحت تشكل درع الحماية الأول من نقل العدوى، حرصت "اورنچ مصر" على توزيع مواد تعقيم ومطهرات على آلاف الأسر خلال نفس الحملة بالتوازي مع توزيع المواد الغذائية حتى يتسنى لتلك الأسر اتخاذ كل الإجراءات الوقائية التي تحميها من الفيروس وتساعدهم على مواصلة الحياة والسعي.

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ومن المقرر ان تتم عملية التوزيع علي عدة مراحل فى ١٧ محافظة بمصر علي أن تكون مدن أسوان والأقصر وحلايب وقنا وبني سويف ضمن المرحلة أولى.

وتعمل الشركة على التنويع في مبادراتها وحملاتها في إطار المسؤولية المجتمعية لضمان دعم فئات المجتمع الأكثر احتياجا من خلال تقديم الدعم المادي والعيني والاقتصادي والاجتماعي والصحي، و ذلك بالتعاون مع كبري المؤسسات الخيرية ذات التاريخ الطويل في العمل التطوعي، بالإضافة إلى الجهات الحكومية العاملة في هذا المجال وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة.