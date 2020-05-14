شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. التفاح المصري يبدأ من 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 14-5- 2020، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرار بالرغم من الاقبال الكبير على الخضروات والفاكهة بالأسواق المصرية ، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية وذلك ادى الى استقرار الاسعار .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن اليوسفي يتراوح بين 4-9 جنيها ، والبرتقال الصيفي 5-8 جنيهات، وسجل سعر الليمون ليتراوح 4-12جنيها للكيلو والخوخ العريشي يتراوح سعره ببين 5-8 جنيها

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وأشار النجيب ل"الخليج 365" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ، التفاح المصري ليتراوح بين 5-10 ، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7جنيهات ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما سجلت والشمام 4-7 أسعار الجوافة 3-7 ،و تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.