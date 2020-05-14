شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تهبط بفعل مخاوف بشأن تعافى الاقتصاد الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إذ عززت تعليقات مسؤولين أمريكيين المخاوف من تراجع اقتصادي طويل الأمد بسبب تفشي فيروس كورونا، بينما يترقب المستثمرون بخوف احتمال وقوع موجة ثانية من الإصابات.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1%، متجاوزا أدنى مستوى في أسبوع والذي بلغه أمس الأربعاء بعد أن حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من ركود أسوأ من أي وضع مماثل منذ الحرب العالمية الثانية، ودعا لإنفاق مالي إضافي.

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وقادت أسهم شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا والبنوك الانخفاض، فيما تراجع سهم تيم فيوار 6.3 % بعد أن باعت شركة الاستثمار المباشر بيرميرا ما قيمته 1.03 مليار يورو (1.1 مليار دولار) في شركة البرمجيات الألمانية.

ونزل سهم إيرباص 1.6 بالمئة عقب تقرير ذكر أن مجموعة الطيران والفضاء تدرس خطط إعادة هيكلة تنطوي على احتمال إجراء تخفيضات كبيرة للوظائف بحسب ما قالته مصادر بالقطاع.

وعلى النقيض، ربح سهم الشركة الأوروبية المشغلة للبورصات يورونكست 5.1 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن قفزة 55 بالمئة في الإيرادات الفصلية جاءت مدفوعة جزئيا بعمليات تداول كثيفة في مارس آذار مما دعم أرباح بعض البنوك وشركات السمسرة.