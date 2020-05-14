شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبحث عن العزم الايجابي– تحليل -14-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديم تداولات جانبية مختلطة مؤجلا بذلك المحاولات التصحيحية الصاعدة نظر لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض, قد يضطر السعر حاليا لاختبار دعم القناة الهابطة والممتد نحو 2.2800 ليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم الإيجابي وليبدأ بذلك بتشكيل اندفاع تصحيحي جديد لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 2.4530 بشكل أولي.
أما محاولة تسلل السعر دون الدعم المذكور سابقا, فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار سلبي جديد لنتوقع تكبده بذلك لخسائر جديدة قد تبدأ من 2.1800 و 2.0760 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.2800 و 2.4530
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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