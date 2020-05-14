شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتمسك بالميل الهابط– تحليل - 14-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من استسلام البلاتين مؤخرا لسيطرة الميل الجانبي, إلا أن الارتكاز السلبي ضمن محاور القناة الرئيسية الهابطة يشكل عامل أساسي لتأكيد سيطرة الميل الهابط بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
نؤكد مجددا على أهمية ثبات المقاومة المستقرة عند 779.00 ولنشير إلى أن خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء سيمد السعر بعزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة الوصول قريبا نحو 740.00 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 710.00 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي الأول للمسار الهابط.
نطاق التداول المتوقع ما بين 779.00 و 740.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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