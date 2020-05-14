الباوند مقابل الين يؤكد المسار الهابط-تحليل - 14-5-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج بتداولات يوم أمس الضغوط السلبية المتكررة والناتجة عن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 20 لنلاحظ تسلله حاليا دون العائق المستقر عند 130.65 ليؤكد بذلك استعداده لتشكيل هجوم سلبي جديد خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
كذلك استمرار تشكيل مستوى 132.10 للمقاومة الأولية يؤكد احتجاز التداولات ضمن النطاق الهابط ولنرجح محاولة وصول السعر قريبا نحو 129.05 و 127.85 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.60 و 129.05
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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