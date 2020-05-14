شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين ضعيف- تحليل - 14-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج بالثبات مؤخرا فوق مستوى 116.65 ليلغي بذلك المحاولات التصحيحية الصاعدة ولنلاحظ من الرسم المرفق تجاوبه مع سلبية مؤشر ستوكاستيك بهبوطه نحو 115.50.

نذكر بأن التمركز ضمن محاور القناة الهابطة يؤكد سيادة التداولات السلبية للفترة القريبة والمتوسطة, مما يدعونا ذلك لانتظار تسلله دون مستوى 115.20 ليفتح ذلك الباب امامه لاستئناف الهجوم السلبي بانجذابه نحو 114.40 و 113.75 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 116.60 و 114.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط