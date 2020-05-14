شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يستأنف الهبوط- تحليل - 14-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الغاز المحاولات التصحيحية الصاعدة بتسلله مؤخرا دون محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 1.974 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الرئيسي الهابط من جديد ولنلاحظ وصوله نحو 1.786.

الثبات المتكرر ضمن محاور القناة الرئيسية الهابطة, وبوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, نتوقع استئناف السعر للهجوم السلبي ليكرر بذلك الضغط على العائق المستقر عند 1.556 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو دعم القناة الهابطة والممتد نحو 1.245 لهذا اليوم.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.970 و 1.556

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط