شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.21% والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:33 صباحًا, 14 مايو 2020 م المناطق - واس انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم، بمقدار 3.60 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 0.21% ليستقر عند 1699.85 دولاراً أمريكياً.

وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة صباح اليوم بمقدار 6.00 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 0.35% ليبلغ 1708.40 دولاراً أمريكياً.

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