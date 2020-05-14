سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 45 سنتا ليبلغ 21.99 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 45 سنتا ليبلغ 21.99 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 21.54 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية تحدد سعر التسوية لخام القياس العالمي برنت أمس على انخفاض 79 سنتا ما يعادل 2.6 بالمئة ليبلغ 29.19 دولار للبرميل في حين أغلقت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 49 سنتا أو 1.9 بالمئة لتسجل عند التسوية 25.29 دولار للبرميل.
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