شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ودائع البنك الأهلى المصرى إلى 1.5 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك الأهلي المصري تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم محفظة الودائع الخاصة بالبنك لتصل إلى أكثر من 5ر1 تريليون جنيه وهو الانجاز الذي يتحقق لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، إن الوصول بحجم الودائع لتتخطى حاجز تريليون ونصف التريليون جنيه يضيف إلى الإنجازات التي حققتها أسرة العاملين بالبنك الأهلي المصري بفضل خبرات ومجهودات فرق العمل التي تقدم أعلى مستوى من جودة الخدمات والمنتجات المصرفية.

وأضاف أن تحقيق محفظة ودائع بتلك القيمة الضخمة - التي تتجاوز حصتها السوقية 30% إنما تعكس ثقة العملاء بمختلف أنماطهم واحتياجاتهم في البنك الأهلي المصري وقدرة البنك على تلبية مختلف احتياجاتهم الادخارية والتمويلية من خلال استراتيجية متكاملة ومرونة في التطوير والاستجابة لمتغيرات السوق حفاظا على ريادته في خدمة عملائه والاقتصاد القومي.

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ومن جانبه، صرح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن تلك المحفظة الضخمة التي قفزت بنحو 300 مليار جنيه عن العام الماضي، تتضمن مختلف أنواع الحسابات سواء جارية أو توفير، إضافة إلى الودائع لأجل وكذا الشهادات الادخارية بمختلف أنواعها وآجالها ودوريات صرف عائدها وفقا والمتطلبات الخاصة بعملاء البنك.

وأشار إلى النجاح الكبير الذي حققته شهادات البنك البلاتينية ذات العائد 15% والتي طرحها البنك مؤخرا، حيث شهدت إقبالا كبيرا من جمهور العملاء إلى أن وصل إجمالي مبيعاتها إلى حوالي 88 مليار جنيه في فترة وجيزة، مؤكدا أن البنك يحرص على زيادة معدلات توظيف الودائع بصورة متنامية ومدروسة.

واضاف كريم سوس رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري ان البنك يحرص مع تلك الانجازات والطفرات المتتالية على مزيد من الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدم للعملاء سواء من خلال المكاتب الامامية بالفروع او من خلال فرق عمل الادارات المعنية، وهو ما يضمن الاحتفاظ بعملاء البنك الحاليين وكذا اجتذاب شرائح جديدة للانضمام للبنك.

وأوضح، أن البنك عناية فائقة بثروته البشرية من خلال التدريب المستمر على احدث اساليب تقديم الخدمة المصرفية، وعلى ابتكار منتجات وخدمات جديدة تتفق مع احتياجات السوق وتلبي احتياجات العملاء سعيا لتحقيق الشمول المالي ، مضيفا أن الأعداد المتزايدة للعملاء المتعاملين من خلال الخدمات الرقمية التي يتيحها البنك تؤكد على فاعلية تلك الوسائل والقنوات البديلة حيث زاد عدد عملاء الانترنت البنكي للأفراد والشركات ليصل الى ما يجاوز 2.3 مليون عميل، بما يؤكد فاعلية استراتيجية البنك في مزيد من التفعيل لخدماته الرقمية التي تناسب مختلف فئات العملاء وتحقق خطط الدولة في التحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وهو ما يؤكد أيضا استجابة العملاء لتلك الوسائل المستحدثة خاصة في فترات الأزمات كتلك التي تمر بها البلاد والعالم بأكمله والتي يزداد فيها الاحتياج الى اجراء العمليات المصرفية دون زيارات فعلية لمقار الفروع.