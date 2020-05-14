شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضاً.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 10324 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1505 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 11836 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 3958 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1112 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1822 نقطة.

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وفى سياق متصل تباينت على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، 3 آلاف سهم، 139 ألف سهم، 30.6 مليون سهم، 360.3 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات ارابيا انفستمنتس هولدنج، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 625.2 ألف سهم، 88 ألف سهم، 110 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقاري، 85.4 ألف سهم، 2743 سهم، على التوالي، فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركات مصر للأسمنت-قنا، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 113.6 ألف سهم، 21634 سهم، 288.9 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية والمصرية للمشروعات السياحية العالمية 30.6 مليون سهم، 361.3 مليو سهم، على التوالي.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، إيقاف تداول أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الأهلي للتنمية والاستثمار، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس).