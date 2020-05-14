شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الدولية ما زالت تتوقع انخفاضا قياسيا للطلب على النفط فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن الطلب على النفط ما زال يتجه لتسجيل انخفاض قياسى فى 2020، لكنها قلصت توقعاتها للانخفاض، مستندة فى ذلك إلى تخفيف إجراءات العزل العام.

وأضافت الوكالة فى تقريرها الشهرى، أن من المتوقع أن ينخفض الطلب 8.6 مليون برميل يوميا، لتقلص بذلك تقديرها بواقع 690 ألف برميل يوميا.

وقالت الوكالة التى مقرها باريس، إن نحو 2.8 مليار شخص سيعيشون فى ظل إجراءات عزل عام تهدف إلى احتواء فيروس كورونا بحلول نهاية مايو أيار، انخفاضا من أربعة مليارات فى أبريل.

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وعزت الوكالة، خفض التوقعات أيضا إلى حركة تنقل أقوى من المتوقع فى بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وكذلك ارتفاع الطلب الصينى مع تعافى البلاد من تفشى الفيروس.

وقالت الوكالة "النشاط الاقتصادى بدأ تعافيا تدريجيا لكن هشا. على الرغم من ذلك تظل هناك حالة كبيرة من الضبابية. على رأسها ما إذا كانت الحكومات تستطيع تخفيف إجراءات العزل العام بدون أن يؤدى ذلك إلى ظهور حالات تفش جديدة لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19".