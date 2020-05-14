شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: مصر فيها 24.7 مليون أسرة 55.5% فى الريف و44.5% بالحضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهـاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بياناً بمناسبة اليــــوم العالمي للأسرة، الذى يحتفل به فى 15 مايو من كل عام، ومن أهم المؤشرات الإحصائية التي أصدرها الجهاز، أن عدد الأسر بلغ نحو 24.7 مليون أسرة، موزعة بين 11 مليون أسرة فى الحضر بنسبة 44.5% من إجمالي عدد الأسر، 13.7 مليون أسرة في الريف بنسبة 55.5% من إجمالي عدد الأسر. وقال التقرير، إن التركيب العمري لأفراد الأسر، يظهر أن 34.1% من الأفراد في الفئة العمرية "أقل من 15 سنة"، و26.4% من الأفراد فى الفئة العمرية من "15- 29 سنة"، و35.3% من الأفراد في الفئة العمرية من "30- 64 سنة"، و4.1% نسبة كبار السن في الفئة العمرية "65 سنة فأكثر".

وأضاف التقرير، أن متوسط الإنفاق الكلى السـنوي للأسرة بلغ 51.4 ألف جنيه متوسط الإنفاق الكلى السنوي للأسرة لإجمالي الجمهورية، موزعة بواقع 56.3 ألف جنيه للحضر، و47.3 ألف جنيه للريف.

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أما بالنسبة لتغطية بطاقات التموين للأسر، فكان 88.5% من الأسر المصرية يتم تغطيتها بمنظومة الدعم الجديدة عام 2017/2018، وبلغت نسبة التغطية فى الريف 95.5%، مقابل 80.2% في الحضر.

وعلى مستوى التأمين الاجتماعي بوازرة التضامن الاجتماعى وفقا للبيانات الأولية عام 2018/2019، فقد بلغ قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل 9.8 مليار جنيه، بعدد أسر مستفيدة بلغت 1.7 مليون أسرة، بالإضافة إلى 2.5 مليار جنيه قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة، بعدد حالات مستفيدة بلغت 780 ألف فرد، و5.8 مليار جنيه قيمة المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات وزارة التضامن، بعدد حالات مستفيدة بلغت 1.2 مليون اسرة.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 اليوم العالمي للأسرة، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة وحـث كـــافة الـــدول والهيئـــات الرســمية وغير الرســمية للعمل علـى رفع المستوى المعيشى للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية.