شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات النفط الإيرانية تبلغ مستوى قياسيا منخفضا فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى قياسى منخفض، إذ فاقمت أزمة فيروس كورونا أثر العقوبات الأمريكية، التى تحد بالفعل من الشحنات، مما يؤكد تآكل النفوذ النفطى للدولة التى كانت ثانى أكبر منتج فى أوبك.

وبلغت الصادرات فى المتوسط 70 ألف برميل يوميا فى أبريل ، انخفاضا من 287 ألفا فى مارس بحسب كبلر التى ترصد التدفقات. وتعنى صعوبة تقدير الأحجام أن الإجمالى ربما يُعدل بالرفع وأبلغت كبلر رويترز بأنه قد يصل إلى 200 ألف برميل يوميا، لكن حتى فى تلك الحالة فإنه سيظل الأدنى فى عقود.