شكرا لقرائتكم خبر عن مازدا تسجل انخفاضا 47% فى الأرباح السنوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - امتنعت شركة مازدا موتور، اليوم الخميس، عن تقديم توقعات للأرباح وسجلت أدنى أرباح سنوية تشغيلية فى ثمانى سنوات إذ نال تفشى فيروس كورونا من الطلب العالمى على السيارات.
وبلغت أرباح خامس أكبر شركة صناعة سيارات فى اليابان 43.6 مليار ين (408 ملايين دولار) للسنة المنتهية فى 31 مارس آذار، ما يقل بواقع النصف تقريبا عن 82.3 مليار ين للعام السابق وهو أدنى ربح منذ السنة المنتهية فى 31 مارس 2012.
لكن الأرباح، تجاوزت متوسط التقديرات لربح 25.7 مليار ين من 17 محللا استطلعت رفينيتيف آراءهم.
وامتنعت مازدا، عن تقديم توقعات لأرباح السنة المالية الحالية بسبب الضبابية التى تكتنف الأثر الطويل المدى لفيروس كورونا على عملياتها ومبيعاتها.
وشهدت الشركة انخفاضا بنسبة تسعة بالمئة فى مبيعات السيارات فى أنحاء العالم فى السنة الماضية إلى 1.42 مليون وحدة، بعد أن انخفضت المبيعات 20 بالمئة خلال الربع الرابع، حين بدأت مصانع السيارات والمعارض فى الإغلاق بسبب إجراءات العزل العام التى فُرضت فى الكثير من الدول.
وتلقت شركة صناعة السيارات، ضربة كبيرة على الأخص فى الصين ثانى أكبر أسواقها وحيث ظهر فيروس كورونا.
وبدأت شركات صناعة السيارات العالمية فى استئناف العمليات بشكل تدريجى فى مصانعها، لكن من المتوقع أن يتسبب ضعف الطلب واضطرابات سلاسل الإمداد وإجراءات التباعد الاجتماعى فى المصانع فى تقييد الإنتاج فى الأشهر المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مازدا تسجل انخفاضا 47% فى الأرباح السنوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.