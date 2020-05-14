شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تبيع صكوكا حجمها 3.5 مليار رنجيت بمتوسط 3.235% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى الماليزى اليوم الخميس، إن ماليزيا باعت ما قيمته 3.5 مليار رنجيت من سندات إسلامية، تستحق فى 2034 بمتوسط عائد 3.235 بالمئة. وبلغت نسبة طلبات الاكتتاب إلى التغطية 2.17 مرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تبيع صكوكا حجمها 3.5 مليار رنجيت بمتوسط 3.235% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.