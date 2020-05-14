شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: نساند شركاتنا لفرض رسوم إغراق على بعض المنتجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة تساند شركاتها التابعة لفرض رسوم إغراق على بعض المنتجات التى لها مثيل محلى، خاصة أن العديد من شركات الاتحاد الأوروبى وشركات صينية تغزو السوق المصرى بالسبائك المثيلة للسبائك التى تنتجها الشركة ، وبعض منتجات الألومنيوم ، مما يستدعى البحث فى طلبات الشركات بفرض الرسوم حماية للصناعة الوطنية.

وأشارت مصادر بالشركات المتضررة لـ"الخليج 365" إلى أنها تقدمت بطلبات فعلية للشركة القابضة لإرسالها لوزارة قطاع الاعمال العام لمخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاستصدار قرارات رسوم الاغراق ، لافتا أن الشركة تقدمت بطلب لوزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم إغراق على الشركات الأوروبية والصينية من اجل حماية المنتج المحلى ، حيث لم يتم البت فى هذا القرار حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن السبب المباشر لنزول منتجات السبائك المستوردة فى مصر ، هو انخفاض أسعارها نتيجة تدعيم تلك الدول لشركاتها خاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية ، لافتا أن الشركة تحصل عليها ب الوحدة ب7.2 سنت ، مقابل حصول الشركات المنافسة عليه ب 3 سنت فقط ، وبالتالى تزيد منافستها لانخفاض قيمة التكاليف ولا سيما أن الكهرباء تمثل 55% من تكلفة الطن .

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كان الدكتور مدحت نافع ، رئيس القابضة المعدنية ذكر ل"الخليج 365" أن صادرات شركة السبائك الحديدية التابعة للقابضة بلغت نحو 3.145 مليار جنيه خلال 5 سنوات، بداية من العام المالى 2014-2015 حتى العام المالى 2018-2019.

وتنتـج الشركة وتسوق، وتـــوزع وتصـدر سبيكة الفيروسيليـكون 75% وغبار السيليكا إلى الأسواق العالمية والمحلية، ويقـع المصنـع فى مدينة ادفو، أسوان ويطل من جانب على نهر النيل العظيم ويطل من الجانب الآخر على معبد إدفو.

وتمـتلك الشركة 4 أفران كل منها 25 ميجا فولت أمبير لإنتاج 50 ألف طن فيروسيليكون فى العام.