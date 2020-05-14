شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأحمر عقب التطورات وبالبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن اقتصاديات آسيا وبالأخص بيانات سوق العمل لاستراليا والتي أظهرت فقد 594.3 ألف وظيفة وارتفاع معدلات البطالة إلى 6.2% خلال نيسان/أبريل، وجاء قبل أن نشهد الكشف عن الموازنة السنوية لنيوزيلندا وفي أعقاب إعلان بنك نيوزيلندا الاحتياطي بالأمس مضاعفته لبرنامجه لشراء الأصول إلى 60 مليار دولار نيوزيلندي مع البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المعدة للحدث الذي تم بثه عبر الإنترنت مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي والتي نوه من خلالها بأنه "على الرغم من أن الاستجابة الاقتصادية كانت في الوقت المناسب وكبيرة بشكل مناسب، إلا أنها قد لا تكون الفصل الأخير، بالنظر إلى أن الطريق أمامنا غير مؤكد للغاية ويخضع لمخاطر كبيرة".

كما حذر باول بالأمس من كون أنه الركود الاقتصادي المحتمل قد يكون أعمق وأطول بدون تحفيز مالية إضافية، الأمر الذي حد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وبالأخص مع عدم اليقين الذي تشهده الأسواق حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا مسبقاً، ما قد يؤدي لحدوث موجة ثانية محتمله لتفشي الفيروس القاتل مع إعادة الفتح.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الأسبوع الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.18 مليون ولقي 287,525 شخص مصرعهم في 215 دولة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.61% ليخسر 8.98 نقطة ويصل إلى المستوى 1,465.71، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.63% ليخسر هو الأخر 128.60 نقطة ويصل إلى المستوى 20,138.45.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.57% ليخسر 22.56 نقطة ويصل إلى المستوى 3,945.69، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.47% ليخسر هو الأخر 13.72 نقطة ويصل إلى المستوى 2,884.33.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاُ بنسبة 0.96% ليخسر 231.40 نقطة ويصل إلى المستوى 23,948.90، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.94% ليخسر هو الأخر 18.19 نقطة ويصل إلى المستوى 1,922.23.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي تراجع بنسبة 0.22% ليخسر 23.56 نقطة ويصل إلى المستوى 10,764.46، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.93% ليخسر هو الأخر 50.55 نقطة ويصل إلى المستوى 5,371.30.