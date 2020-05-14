شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ أواخر نيسان/أبريل، حينما اختبر الأعلى له منذ 10 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية نيل كشكاري في وقت لاحق اليوم.

في تمام الساعة 02:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.25% إلى مستويات 0.6439 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6455، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6421، بينما حقق الأعلى له عند 0.6468.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أوضحت انخفاضاً إلى 3.4% مقابل 4.6% في نيسان/أبريل الماضي، وجاء ذلك قبل الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 6.2% مقابل 5.2% في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات عند 8.3% بالتزامن مع أظهر قراءة التغير في التوظيف تراجعاً بنحو 594.3 ألف مقابل ارتفاع 0.7 ألف في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 575.0 ألف.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في التاسع من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 669 ألف طلب إلى 2,500 ألف طلب مقابل 3,169 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 2,453 ألف طلب إلى 25,100 ألف طلب مقابل 22,647 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 3.1% مقابل 2.3% في آذار/مارس، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 6.2% مقابل 4.1%، وصولاُ إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كشكاري حيال الاستجابات الاقتصادية لفيروس كورونا في ندوة عبر الإنترنت يعقدها النادي الاقتصادي في مينيسوتا.

ويأتي ذلك عقب ساعات من تحذير محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس الأربعاء خلال حديثه المعد مسبقاً حيال القضايا الاقتصادية في ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، من كون مستقبل الاقتصاد الأمريكي في حالة من عدم اليقين عالية، موضحاً أن حدت التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا تدل على أن الاتجاه الهابط للاقتصاد أسوء من أي ركود مر على الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

Advertisements

ونوه باول بالأمس لكون الأمر قد يستغرق بعض الوقت للتعافي من صدمة فيروس كورونا التي تعد الأكبر على الإطلاق وذلك قبل عودة الزخم للاقتصاد مرة أخرى، مع تطرقه لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي تصرف بسرعة وقوة غير مسبوقة وأن الاستجابة المالية في الولايات المتحدة كانت الأسرع والأكبر وأن الاحتياطي الفيدرالي ماضي قدماً في استخدام أدوات السياسة النقدية على أكمل وجه لحين تخطي الأزمة الراهنة.

وصرح باول "نرى تراجعاً حاداً في النشاط الاقتصادي، والتوظيف وبالفعل محت الأزمة الوظائف التي خلقها الاقتصاد خلال العقد الماضي" مضيفاً "تسبب انعكاس مسار الاقتصاد في ألم عميق تعجز الكلمات عن وصفه، فحنحن بصدد حالة من عدم اليقين التام"، وذلك مع تطرقه لكون إلى أنه قد يكون هناك تقديم دعم مالي إضافي أمر مكلف، إلا أنه يستدعي لكونه سيساعد على تجنب الأضرار الاقتصادية على المدى البعيد.

وأفاد باول بأن القروض الفيدرالية ستساعد العديد من المقترضين على تجاوز الأزمة، موضحاً أن مسح الاحتياطي الفيدرالي عكس أن 40% من الأسر التي يقل دخلها عن 40$ ألف قد فقدوا وظائهم، وذلك مع أعربه عن كون المعدلات السلبية للفائدة على الأموال الفيدرالية أضرارها تفوق منافعها، وجاء ذلك رداً على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بخفض الفائدة إلى مناطق سلبية.

وختاماً أكد باول على أن موقف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لم يتغير حيال الفائدة السلبية وأن اللجنة لا تتطلع إلى التوجه إلى الفائدة السلبية على الأموال الفيدرالية في الوقت الراهن، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي ليس مسئولاً عن السياسة المالية وأن الأولوية حالياً لعودة الاقتصاد الأمريكي إلى مسار مالي مستدام على المدى الطويل، موضحاً أن تعافي الاقتصاد بصورة بطيئة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لاعتماد المزيد من التحفيز.

بخلاف ذلك، تقييم الأسواق حالياً التحديات التي قد تواجه الاقتصاديات العالمية لإعادة الفتح وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها مسبقاً للحد من تفشي فيروس كورونا، وسط القلق من حدوث موجة ثانية لتفشي الفيروس التاجي وحدوث إصابات جديدة مع إعادة الفتح، ونود الإشارة، إلى أنه بالفعل في آسيا شهدت العديد من الدول بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة عقب تخفيف القيود.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الأسبوع الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.18 مليون ولقي 287,525 شخص مصرعهم في 215 دولة.