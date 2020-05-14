شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ارتفاع صادرات مصر من المواد الخام فبراير الماضى والفواكه بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصادرات المصرية من المواد الخام ارتفاعا طفيفا خلال شهر فبراير الماضي، وفقا للبيانات الواردة فى نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا، حيث سجلت قيمتها نحو 242 مليونا و284 ألف دولار، مقابل 238 مليونا و370 ألف دولار فى نفس الشهر من العام الماضى 2019، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين و914 ألف دولار.

وتشير النشرة إلى أن الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة سجلت أعلى زيادة فى قائمة المواد الخام المصدرة، قياسا بنفس الشهر من العام السابق 2019، حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية نحو 44 مليون و416 ألف دولار، وبلغت قيمة الزيادة فى الفواكه الطازجة بقيمة 17 مليون و549 ألف دولار، بالمقارنة بصادرات فبراير 2019 والتى بلغت نحو 26 مليون و867 ألف دولار.

وجاءت هذه الزيادة على الرغم من الأوضاع الاستثنائية التى يشهدها العالم منذ بداية العام الجاري، بظهور فيروس "كوفيد-19" كورونا المستجد، والتى أدت إلى تردى أوضاع حركة التجارة الدولية فى ظل الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشاره بين الدول.

Advertisements

وضمت قائمة المواد الخام أيضا، البصل الطازج بقيمة 5 ملايين و288 ألف دولار، يليها البطاطس بقيمة 56 مليون و220 ألف دولار، ثم البرتقال الطازج بقيمة 35 مليون و944 ألف دولار.

وبلغت القيمة الإجمالى للصادرات المصرية نحو 2.69 مليار دولار فى فبراير الماضي، مقابل 2.61 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 3.2%.