شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK)يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 711 فلس، والذي يقابل أدني مستوى له خلال الجلسة، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وبالتزامن مع اختراق السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 670 فلس كمستوى أول ثم 550 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 770 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 705 بينما مستوى المقاومة هو 720 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر بنك الكويت الوطني (NBK)يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 14-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.