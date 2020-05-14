شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK)يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 711 فلس، والذي يقابل أدني مستوى له خلال الجلسة، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وبالتزامن مع اختراق السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 670 فلس كمستوى أول ثم 550 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 770 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 705 بينما مستوى المقاومة هو 720 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط