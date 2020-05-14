شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 197 فلس، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي مقارنة بجلسة الاثنين الماضي، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم حركة تصحيحية لأسفل لمستوى الدعم 165 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 210 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 190 بينما مستوى المقاومة هو 200.3 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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