شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أعيان للاجارة والاستثمار (AAYAN) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 38٫60 فلس، مقتربا بذلك من أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 38٫50 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى 33 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.1 بينما مستوى المقاومة هو 39.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط