شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال اداء السهم سلبي في الأجل القصير، حيث اغلق عند مستوى 568 فلس، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 500 فلس كمستوى أول ثم 430 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 610 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 554.7 بينما مستوى المقاومة هو 584.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط