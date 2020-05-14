شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كي جي ال لوجستيك (LOGISTICS) يخسر مكاسب الأسبوع -تحليل صباحي- 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 26٫40 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 29 فلس، حيث يقال عند هذا المستوى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستويات قد تصل الى 25 ريال كمستوى أول ثم 20 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 29 فلس٫

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 25.6 بينما مستوى المقاومة هو 27.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط