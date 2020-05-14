شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير وبفجوة سعرية ليغلق عند مستوى152 فلس، لينزلق بذلك اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 130 فلس كمستوى أول ثم 100 فلس كمستوى ثان خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 180 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 148.0 بينما مستوى المقاومة هو 157.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط