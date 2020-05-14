شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 0٫706 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما انزلق السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 0٫72 ريال، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين بشان الاتجاه القادم للسهم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا لمستوى الدعم 0٫65 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫75 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.69 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.72 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط