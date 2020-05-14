شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS)جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 6٫60 ريال، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 7 ريال، والذي يقابل ما نسبته 50% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من نهاية شهر يناير الماضي حتى مارس، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 5٫50 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.37 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط