شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1٫639 ريال، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 1٫70 ريال، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستوى الدعم 1٫40 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.58 وبين مستوى المقاومة هو 1.68 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط