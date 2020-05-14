شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للتأمين (QATI) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 2٫10 ريال، في ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى إمكانية ارتفاع السهم لمستويات أعلى قد تصل الى 2٫50 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫95 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو2٫05 وبين مستوى المقاومة هو 2.33 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد