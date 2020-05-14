شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 5034 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 4500 نقطة مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4,966 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,089 نقطة