شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 8801 نقطة، وهو أدني مستوى يحققه المؤشر خلال الجلسة، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستوى الدعم 8300 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,725 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,878 نقطة