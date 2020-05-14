شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.55% بما يعادل 36.82 نقطة، لينجح المؤشر بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي ولو بشكل مؤقت من متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن المؤشر يظل تحرك بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. لذلك تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة وذلك طيلة ثبات المقاومة 6,999.34، ليستهدف مستوى الدعم 6,444.71 استعداداً لكسره. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,200.00 ومستوى المقاومة 6,600.00. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 119 عدد أسهم الشركات الخاسرة 63 عدد أسهم الشركات الثابتة 13 عدد أسهم الشركات المتداولة 195

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