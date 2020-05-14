الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة – تحليل - 14-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية يوم أمس ليختبر المقاومة المحورية 0.9730 من جديد، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الأول عند 0.9626.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9730 والثبات فوقه سيقود السعر للتحول نحو الارتفاع وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 0.9800 وتمتد إلى 0.9900.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9640 والمقاومة 0.9760
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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