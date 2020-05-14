شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي في مسار جانبي – تحليل - 14-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضغط سلبي في الجلسات الماضية ليتحرك دون المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن السعر يتذبذب في مسار جانبي مؤخراً، وطالما أن السعر فوق 0.6407، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، ويحتاج السعر لتجاوز مستوى 0.6525 لتعزيز فرص التوجه نحو 0.6685 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6400 والمقاومة 0.6530

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد